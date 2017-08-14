Помощник президента США Дональда Трампа по вопросам борьбы с терроризмом Том Боссерт заявил, что глава государства не обозначил для КНДР «красную линию», после пересечения которой США ответят на действия Пхеньяна силой, пишет The Washington Examiner.

"Я думаю, президент Трамп мудро не провел красную линию, он мудро избежал этого", — сказал он.

При этом Боссерт подчеркнул, что кризис в отношениях США и КНДР действующий глава государства унаследовал от прошлой администрации.