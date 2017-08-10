Без обратного билета нельзя: на Украине разгорелся скандал из-за ограничений по безвизу

В аэропорту украинского Ивано-Франковска собравшуюся в Валенсию гражданку не пустили в самолет, поскольку у нее не было обратного билета, об этом сообщает издание «Галицкий корреспондент».

Жительница Ивано-Франковска по имени Богдана Шелефонтюк решила воспользоваться преимуществами безвизового въезда и посетить испанскую Валенсию. Она приобрела прямой билет в этот город, однако никуда не смогла улететь: ей отказали в посадке на самолет.

«За неделю перед вылетом я уточнила в кассе аэропорта информацию, необходимо ли мне еще что-то и не возникнет ли проблем, так как я приобрела билет через Интернет. Меня заверили, что у меня все будет хорошо. Несмотря на все это, мне было отказано в прохождении регистрации», — рассказала украинка.

Как выяснили журналисты издания, это ограничение действительно существует, и украинцы не могут посетить Европу по безвизу, если не озаботились заранее покупкой обратного билета. В материале также сказано, что в случае посадки в самолет без обратного билета аэропорт ждет крупный штраф.