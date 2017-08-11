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Трамп: КНДР "по-настоящему" пожалеет, если продолжит угрожать США
Фото: AP
Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР пожалеет в случае новых угроз или действий против США и их союзников.
" Если (Ким Чен Ын — ред.) произнесет еще одну угрозу в форме открытой угрозы… или если он сделает что-либо в отношении Гуама или любого другого места на территории Америки или ее союзников, он полностью пожалеет об этом в скором времени" , — заявил американский лидер в ходе пресс-конференции.
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