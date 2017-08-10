Главные события четверга

Турцию могут закрыть для россиян

Возвращение турецких помидоров на российский рынок имеет для Анкары не экономическое, а символическое значение, поэтому «помидорная война» может довести до очередного закрытия Турции для россиян. Об этом «Ура.ру» рассказал глава Центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев.

" Спасайтесь": Раскрыты преимущества " Солнцепека"

Я не знаю, что кричат боевики, когда их атакует тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек». Наверное, что-то вроде «Спасайся, на нас идет адский огонь русских!». И бросаются наутек. Впрочем, скрыться мало кому удается. Залп накрывает площадь в два квадратных километра, ни зеленка, ни складки местности не помогают.

Украина назвала дату " ухода" России из Донбасса



В интервью «5 каналу» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак рассказал, когда ситуация в Донбассе изменится.

Конспирологи: конец света настанет через неделю

globallookpress.com

Конспирологи пришли к выводу, что в субботу, 19 августа, должен наступить конец света. Об этом пишет « Московский комсомолец ».

На Украине разгорелся скандал из-за безвиза

Гражданку Украины не пропустили в самолёт, летевший в испанскую Венесуэлу, так как у женщины не было обратного билета. Об этом сообщает издание «Галицкий корреспондент».

Мигранты устроили переполох на пляже в Испании

В Испании десятки нелегальных иммигрантов высадились на туристическом пляже. Отдыхающие с удивлением наблюдали за происходящим, не выходя из моря. Об этом сообщает газета El País.



Мосгорсуд постановил взыскать 21 миллион с родителей Фриске

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу родителей Жанны Фриске и постановил взыскать с них 21 миллион рублей. Владимир и Ольга Фриске должны будут вернуть в «Русфонд» деньги, которые не были потрачены на лечение певицы, сообщает Интерфакс

В NASA подтвердили существование планеты Нибиру

globallookpress.com

Научные сотрудники NASA опубликовали доклад, в котором официально подтвердили существование планеты Нибиру.

Мара Багдасарян уехала на заработки

Гонщица Мара Багдасарян будет жить и работать в Твери. Об этом сообщает «Московский комсомолец».