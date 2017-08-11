Премьер Грузии заявил о героизме солдат в войне с Россией



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в специальном заявлении назвал день 11 августа 2008 года «героическим» и «историческим», вспомнив о бое у села Шиндиси между грузинскими и российскими военными в ходе «пятидневной войны» вокруг Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «В новейшей истории нашей страны 11 августа 2008 года вписано как еще один день героизма и самоотверженности во имя Родины. В неравной борьбе с врагом наши воины показали несравненный пример самопожертвования — взвод второй пехотной бригады не отступил ни на шаг, на поле боя героически погибли 17 солдат».

Глава кабмина затем перечислил имена погибших.



«Они никогда не будут забыты», — заявил Георгий Квирикашвили.



В августе 2008 года отступающее подразделение грузинских военных в Шиндиси укрепилось в одном из зданий и вступило в бой с превосходящими по силам частями российских военных. В итоге погибли все 17 грузинских военных, которые участвовали в этом бою. Они отказались сдаваться.



Местные жители рассказывали, что российские военные после боя уважительно отзывались об этих грузинских солдатах.