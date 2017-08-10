Опубликовано видео полета российского самолета над Вашингтоном



9 августа над Вашингтоном пролетел самолёт-наблюдатель российских ВКС. Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлён полёт Ту-154 над Пентагоном , Белым домом, Капитолием и авиабазой Эндрюс.

Полёт российского самолета был запланирован в рамках договора по открытому небу, и паники среди американских служб безопасности не вызвал. Однако американские пользователи интернета начали активно обсуждать это событие. Пользователи Сети в недоумении написали: «Почему они летают над США? Разве там не бесполётная зона?»



«Трамп собирается убить нас всех», — предположила другая женщина.



Другие пользователи попытались успокоить сограждан: «Ничего нового. Они делали так много лет. И мы делаем то же самое».

Представитель министерства обороны США объяснил, что наблюдатели в рамках Договора по открытому небу могут попросить права на полет в любом месте и почти всегда получают разрешение.