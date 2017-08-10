

В интервью «5 каналу» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак рассказал, когда ситуация в Донбассе изменится.

Политик уверен, что Россия " уйдет" из Донбасса в 2018 году. Он связывает это с недавним ужесточением санкций против РФ.



Грымчак считает, что Россия " покинула бы позиции и раньше" , если бы не «блокада оккупированных территорий» в начале этого года.



«Последний бой за Донбасс» Юрий Грымчак ожидает в ноябре 2017 года. По мнению политика, именно тогда Россия " попытается аккумулировать" все силы.

Напомним, что локальные стычки на территории ДНР и ЛНР происходят до сих пор. Вчера в Попасной в ходе конфликта между местными жителями и ВСУ погибла одна женщина, есть раненые.