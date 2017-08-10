Глава ЕК и его команда слетали из Брюсселя в Рим за 27 тысяч евро

Документы, опубликованные правозащитной организацией Access Info, выступающей за доступ к информации, показывают, что на почти двухчасовую поездку на частном лайнере представители ЕК потратили 25-26 февраля текущего года 26 тысяч 351 евро. В итальянской столице глава ЕК и члены его команды провели встречи с Маттео Ренци , занимавшим тогда пост премьер-министра, президентом страны и спикерами обеих палат парламента.

По данным Брюсселя, эти траты соответствовали правилам ЕК, согласно которым членам комиссии разрешается летать частными самолетам при отсутствии подходящих коммерческих рейсов. Как заявила заместитель официального представителя Еврокомиссии Мина Андреева, в данном случае «не было доступно приемлемых коммерческих рейсов, которые бы подходили под распорядок председателя (ЕК)».

По данным телеканала, из аэропортов бельгийской столицы в Рим ежедневно летают восемь рейсов.