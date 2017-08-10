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В КНДР заявили, что на Трампа можно повлиять только силой
Фото: Kcna / ZUMAPRESS / Globallookpress
Пхеньян считает, что на президента США Дональда Трампа может повлиять только «абсолютная сила». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление северокорейских военных, опубликованное Центральным телеграфным агентством Кореи.
Также в заявлении Трампа характеризуют как «умалишённого».
Отмечается, что, по мнению Пхеньяна, предупреждение об ответе КНДР «огнём и яростью» является бессмыслицей.
Ранее Трамп пригрозил ответить «огнём и яростью», если со стороны Северной Кореи будет реальная угроза для США.
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