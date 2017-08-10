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В КНДР заявили, что на Трампа можно повлиять только силой

КНДР: На Трампа может повлиять только абсолютная сила
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Пхеньян считает, что на президента США Дональда Трампа может повлиять только «абсолютная сила». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление северокорейских военных, опубликованное Центральным телеграфным агентством Кореи.
Также в заявлении Трампа характеризуют как «умалишённого».
Отмечается, что, по мнению Пхеньяна, предупреждение об ответе КНДР «огнём и яростью» является бессмыслицей.
Ранее Трамп пригрозил ответить «огнём и яростью», если со стороны Северной Кореи будет реальная угроза для США.
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