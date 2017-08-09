США считают возмутительными обвинения в сотрудничестве с ИГ*



США считают " возмутительными" обвинения в сотрудничестве с запрещенной в России террористической группировкой " Исламское государство*" , заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Ранее представители шиитского ополчения обвинили коалицию под руководством США в нападении в районе границы Ирака и Сирии. По данным Ассошиэйтед Пресс, не менее 40 человек погибли в данном инциденте. Позже ответственность за нападение взяла на себя ИГ*, что дало ополченцам предлог обвинить США в сотрудничестве с террористами.



" Мы не знаем точно, что там произошло, но я могу сказать вам следующее: сообщения, о которых вы упоминаете, ложны. США не имеют к этому никакого отношения, коалиция не наносила удары в том районе в день и час предположительной атаки. Предположение, будто коалиция осуществляет операции совместно с ИГ*, просто возмутительны" , — сказала Науэрт на брифинге в Вашингтоне.



*Террористическая организация, запрещенная в России