«Это давно витает в воздухе»: 44% немцев поддержали позицию Линднера по российскому Крыму

Более 44% немцев поддерживают позицию главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера , выступившего за признание текущего статуса Крыма «долгосрочным временным состоянием». Таковы данные опроса, проведённого институтом изучения общественного мнения Civey для издания Welt. При этом сам политик заявил, что просто высказал вслух то, о чём многие думают, и что «витает в воздухе реальной политики». Между тем серьёзную обеспокоенность словами лидера СвДП выразил глава украинского МИД Павел Климкин , заявивший о необходимости сохранения санкционного режима в отношении России.

Более 44% немцев высказались в поддержку заявления лидера Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера, выступившего за признание российской принадлежности Крыма «долгосрочным временным состоянием». Это показал опрос, проведённый институтом изучения общественного мнения Civey для издания Welt.

Итоги опроса показали, что 44,4% респондентов разделяют мнение Линднера касательно текущего статуса Крым, а 43,2% не согласны с ним.

При этом с позицией главы СвДП гораздо чаще соглашались респонденты из возрастной категории старше 65 лет (48,5%), тогда как в возрастном интервале 18-29 лет политика поддержали лишь 35,2% опрошенных. Значительно разделились мнения людей и по географическому признаку. Так, в восточной Германии высказывание Линднера одобрили 51,7%, тогда как в западной части страны — лишь 42,6%.

«На самом деле, я высказал то, о чём многие думают, и что давно витает в воздухе реальной политики. По крайней мере сейчас о Крыме говорят с волнением, после того как слишком долго молчали», — цитирует Линднера РИА Новости

Почти две трети (65,5%) сторонников Свободной демократической партии Германии поддержали высказывание её лидера. Высокий уровень одобрения мнение Линднера нашло и у сторонников партии «Альтернатива для Германии» (60,5%). Согласились с такой точкой зрения и многие последователи партийного альянса ХДС/ХСС (46,4%).

Ещё один опрос общественного мнения показал, что лидер СвДП находится на шестом месте по популярности среди немецких политиков.

Дмитрий Новиков. Осознание необходимости нормализации отношений с Россией с течением времени может привести к тому, что всё больше европейских политиков будут выступать за сохранение текущего статуса Крыма, полагает первый зампред комитета Госдумы по международным делам

«С самого начала часть европейских политиков исходила из совершенно здравой логики, что Крым исторически является частью России, а волеизъявление крымчан было однозначным, и возвращение Крыма в состав России в этом отношении вполне понятно, оправдано и закономерно. Ясно, что не все европейские политики рискуют об этом прямо говорить», — цитирует Новикова РИА Новости.

Он добавил, что для полноценного развития отношений России со странами Евросоюза , надо оставить в стороне риторику вокруг крымского вопроса и заняться актуальными вопросами.

«Другая часть (европейских политиков. — RT) говорит о том, что надо считаться с реальностью. И сейчас мы как раз обсуждаем такую ситуацию, когда ради развития взаимоотношений предлагается оставить крымскую проблему в стороне и развивать политические, экономические, общественные связи. Это является выражением здравой позиции и с течением времени есть все основания для того, чтобы эта позиция стала позицией большинства», — подчеркнул Новиков.

«Санкции — единственный способ»

Ранее серьёзную обеспокоенность заявлением главы СвДП, призвавшего признать текущий статус Крыма «долгосрочным временным состоянием» выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Мы очень обеспокоены тем, что некоторые политики, такие как лидер СвДП Кристиан Линднер, пытаются игнорировать очевидные нарушения международного права или даже оправдывать их», — заявил Климкин в интервью немецкому изданию Bild.

Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что борьба за «освобождение Крыма» будет продолжаться всеми политическими и дипломатическими средствами. При этом Климкин выразил неудовольство тем, что Линднер пытается ослабить антироссийские санкции.

«Мы твёрдо убеждены, что санкционный режим должен быть не только сохранён, но и ужесточён. Санкции — единственный мирный способ держать Россию в узде и принести мир в Крым и Донбасс», — добавил глава МИД.

«Призывы ослабить санкции контрпродуктивны», — подчеркнул Климкин.

Позднее позицию Кристиана Линднера поддержала глава Левой партии Германии Сара Вагенкнехт, выразившая уверенность, что в отношениях с Москвой необходимо вернуться «к традициям политики разрядки».

В то же время заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер подчеркнула, что высказанное лидером СвДП мнение является его личной позицией, тогда как взгляды Берлина в отношении крымского вопроса не изменились.

Напомним, Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведённого в марте 2014 года референдума на полуострове, в ходе которого большинство жителей региона высказались за воссоединение с Россией.