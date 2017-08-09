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Вопрос о Северной Корее поставил американцев в тупик
Большинство граждан США не имеют представления о том, где находится Северная Корея. К такому выводу пришли американские журналисты. Видео опроса опубликовано на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live.
Журналисты провели опрос на улицах Лос-Анджелеса. Одна девушка во время опроса показала, что КНДР находится в Северной Америке, другая — в Средней Азии, третья — в Скандинавии. Некоторые респонденты показывали Северную Корею на севере Канады, в Европе или Китае. Лишь один участник опроса верно показал КНДР на карте мира, указав на Корейский полуостров.
Несмотря на то, что многие не знали, где находится КНДР, большинство респондентов выразили уверенность в необходимости ракетного удара по северокорейской военной инфраструктуре.
8 августа американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы ответить на угрозы КНДР «огнём и яростью, каких мир еще не видывал». В Пхеньяне заявили, что северокорейские вооружённые силы рассматривают возможность нанесения ракетного удара по американской авиабазе Андерсен на Гуаме. 9 августа министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что агрессивные действия северокорейских властей могут привести к «краху режима и уничтожению народа» КНДР. 4 июля и 28 июля Северная Корея провела испытания баллистических межконтинентальных ракет, после чего США заявили о намерениях нанести превентивный удар по военной инфраструктуре Северной Кореи. Пхеньян обещал в ответ на «военные провокации США превратить в пыль» американские базы в Южной Корее и Японии.
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