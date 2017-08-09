Вопрос о Северной Корее поставил американцев в тупик

Большинство граждан США не имеют представления о том, где находится Северная Корея. К такому выводу пришли американские журналисты. Видео опроса опубликовано на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live

Журналисты провели опрос на улицах Лос-Анджелеса. Одна девушка во время опроса показала, что КНДР находится в Северной Америке, другая — в Средней Азии, третья — в Скандинавии. Некоторые респонденты показывали Северную Корею на севере Канады, в Европе или Китае. Лишь один участник опроса верно показал КНДР на карте мира, указав на Корейский полуостров.

Несмотря на то, что многие не знали, где находится КНДР, большинство респондентов выразили уверенность в необходимости ракетного удара по северокорейской военной инфраструктуре.