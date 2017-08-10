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Трамп считает, что угроза «огня и ярости» в отношении КНДР были недостаточно жесткими
Фото: AFP 2017 / Jim Watson
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что его обещание встретить «огнем и яростью» угрозы в отношении США со стороны КНДР были недостаточно жесткими Об этом сообщает издание Politico.
«Возможно, они были недостаточно жесткими», — заявил Трамп. «Они (КНДР. — RNS делали это по отношению к нашей стране в течение длительного периода времени в течение многих лет», — добавил он.
Трамп также подчеркнул, что жители США находятся в безопасности. «Жители нашей страны находятся в безопасности. Наши союзники находятся в безопасности. И я скажу вам вот что: Северной Корее лучше действовать с ними сообща, или они окажутся в такой беде, в какой находились немногие народы мира», — подчеркнул он. Как уточняет СNBC, Трамп подчеркнул, что американцев «на сто процентов поддерживает армия, поддерживают все, поддерживает ряд лидеров».
Ранее Трамп обещал ответить «огнем и яростью» на любые существенные угрозы КНДР в отношении США. Спустя несколько часов стратегические силы КНДР пообещали разработать гипотетический удар по американской базе Андерсен на о. Гуам, мотивируя это наличием стратегических бомбардировщиков, совершающим полеты над Корейском полуострове.
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