Далее:
Главное сейчас
Rambler News Service

Трамп считает, что угроза «огня и ярости» в отношении КНДР были недостаточно жесткими

«Я мог бы быть еще жестче»: Трамп про отношения США и КНДР
Фото:
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что его обещание встретить «огнем и яростью» угрозы в отношении США со стороны КНДР были недостаточно жесткими Об этом сообщает издание Politico.
«Возможно, они были недостаточно жесткими», — заявил Трамп. «Они (КНДР. — RNS делали это по отношению к нашей стране в течение длительного периода времени в течение многих лет», — добавил он.
Трамп также подчеркнул, что жители США находятся в безопасности. «Жители нашей страны находятся в безопасности. Наши союзники находятся в безопасности. И я скажу вам вот что: Северной Корее лучше действовать с ними сообща, или они окажутся в такой беде, в какой находились немногие народы мира», — подчеркнул он. Как уточняет СNBC, Трамп подчеркнул, что американцев «на сто процентов поддерживает армия, поддерживают все, поддерживает ряд лидеров».
Ранее Трамп обещал ответить «огнем и яростью» на любые существенные угрозы КНДР в отношении США. Спустя несколько часов стратегические силы КНДР пообещали разработать гипотетический удар по американской базе Андерсен на о. Гуам, мотивируя это наличием стратегических бомбардировщиков, совершающим полеты над Корейском полуострове.
Еще 17 источников
В мире Главное КНДР
Дональд Трамп
Оставить комментарий

Rambler News Service: последние новости