Глава Пентагона предупредил об уничтожении народа КНДР

Северной Корее следует отказаться от действий, которые приведут «к краху режима и уничтожению её народа». С таким заявлением выступил министр обороны США Джеймс Мэттис . Его слова передаёт телеканал CNN

«КНДР следует прекратить самоизоляцию и покончить со своим стремлением (заполучить — прим. Рамблер) ядерное оружие. КНДР должна отказаться от любого рассмотрения действий, которые приведут к краху режима и уничтожению её народа», — заявил Мэттис.

Мэттис добавил, что северокорейские власти представляют угрозу международной безопасности. Глава Пентагона отметил, что Вашингтон и его союзники способны себя защитить, и рекомендовал северокорейским властям «прислушаться к голосу Совета Безопасности Организации объединённых наций ». Мэттис отметил, что КНДР проиграет «любой конфликт, который она инициирует».

8 августа американский президент Дональда Трамп заявил, что США готовы ответить на угрозы КНДР «огнём и яростью, каких мир еще не видывал». В Пхеньян заявили, что северокорейские вооружённые силы рассматривают возможность нанесения ракетного удара по американской авиабазе Андерсен на Гуаме. 5 августа СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР.

В ночь с 28 на 29 июля военные Северной Кореи провели очередные испытания баллистической ракеты. КНДР запустила межконтинентальную ракету, которая пролетела 700 километров и упала в Японском море. Предыдущие ракетные испытания КНДР провели 4 июля. США неоднократно заявляли о намерениях нанести превентивный удар по военной инфраструктуре Северной Кореи. Пхеньян обещал в ответ на «военные провокации США превратить в пыль» американские базы в Южной Корее и Японии.