В Киеве пожаловались на морскую изоляцию из-за Крымского моста

Россия обрекает Украину на морскую изоляцию из-за строительства моста через Керченский пролив. Об этом в интервью порталу «Обозреватель» заявил заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука.

«Сейчас этот вопрос изучается. Такими действиями РФ нарушает все международные нормы. Она фактически обрекает Украину на определенного рода изоляцию», — указал политик.

Замминистра добавил, что реакция на сложившуюся ситуацию является сферой компетенции министерства иностранных дел

«Но сама ситуация, конечно, очень сложная», — подытожил Тука.