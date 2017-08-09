Нашлись пропавшие в Финляндии украинцы



Граждане Украины, которые пропали в Финляндии, нашлись; часть из них решила вернуться на родину, другие сменили место работы, сообщил представитель украинского МИД Василий Кирилич. «Указанная группа лиц — 20 граждан — нашли место работы, а еще 17 решили вернуться на Украину», — цитирует Кирилича ТАСС



По словам дипломата, посол Украины в Финляндии и Исландии Андрей Олефиров поддерживает личный контакт с руководителем группы. Он «заверил, что все здоровы, а их семьи на Украине проинформированы о ситуации».

Напомним, ранее Олефиров заявил, что 37 пропавших в Финляндии украинских граждан, скорее всего, не исчезли, а сменили работу. До этого сообщалось, что в муниципалитете Тууповаара в Финляндии пропали 40 иностранных сборщиков ягод. Из них 37 — граждане Украины, еще трое — подданные Эстонии.