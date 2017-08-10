СМИ: Трамп получает список положительных отзывов СМИ о себе дважды в день

Президент США Дональд Трамп дважды в день получает папку с подборкой положительных отзывов о своей работе, сообщает портал Vice.

Уточняется, что Трампу приносят такую папку в 9.30 и в 16.30. В папке находятся положительные отзывы в новостях на телевидении, печатных СМИ, твиттере, а также фотографии Трампа, которые выглядят «мощно».

Подборку составляют три сотрудника. которые каждый день с 6 утра начинают мониторить телеканалы CNN , MSNBC и Fox News , а также интернет и газеты.

"Может это и неплохо для страны, когда президент начинает утро с хорошего настроения", — заявил представитель Национального комитета Республиканской партии

Ранее в Белом доме назвали слова Трампа про «огонь и ярость» импровизацией.