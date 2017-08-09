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Савченко предложила защититься от РФ космическими ракетами
Надежда Савченко предложила украинскому министерству обороны «учиться воевать космическими ракетами». С такой инициативой депутат Рады выступила, комментируя траты на строительство стены на украинско-российской границе. Об этом сообщает телеканал NewsOne.
«Давайте учиться воевать космическими ракетами. Хоть какое-то развитие будет», — заявила Савченко.
Савченко назвала строительство стены «тупым выбрасыванием денег» и сравнила оборонительную конструкцию с решёткой для барбекю. Парламентарий предложила «идти в мир новых технологий». 27 июля Савченко заявила, что планирует выставлять свою кандидатуру на выборах президента Украины в 2018 году.
«Европейский вал» или «Стена» — проект по укреплению украинско-российской границы для предотвращения гипотетического полномасштабного наступления российской армии. Оборонительная линия включает в себя траншеи, рвы и наблюдательные вышки. С инициативой сооружения «Европейского вала» выступил в 2014 году президент Украины Пётр Порошенко. В украинских СМИ неоднократно публиковались материалы, посвящённые случаям коррупции при строительстве «вала». Общая стоимость проекта — 160 миллионов долларов. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.
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