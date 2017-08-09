Савченко предложила защититься от РФ космическими ракетами

Надежда Савченко предложила украинскому министерству обороны «учиться воевать космическими ракетами». С такой инициативой депутат Рады выступила, комментируя траты на строительство стены на украинско-российской границе. Об этом сообщает телеканал NewsOne

«Давайте учиться воевать космическими ракетами. Хоть какое-то развитие будет», — заявила Савченко.

Савченко назвала строительство стены «тупым выбрасыванием денег» и сравнила оборонительную конструкцию с решёткой для барбекю. Парламентарий предложила «идти в мир новых технологий». 27 июля Савченко заявила, что планирует выставлять свою кандидатуру на выборах президента Украины в 2018 году.