По словам народного депутата, доказательством служит российский триколор, который в Тирасполе объявили вторым государственным флагом.



Также спикер попыталась доказать, что Россия спонсирует институты Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).



«Всем понятно, что нет никаких государственных институтов ПМР, а есть марионеточное руководство сепаратистской непризнанной территории», — заявила политик.



Фриз отметила, что такое развитие ситуации на границе Украины требует от последней решительных действий.