Главные события у вас в почте
В Киеве раскрыли "план" Москвы по захвату Одессы
Фото: соцсети
Депутат украинского парламента Ирина Фриз заявила, что Россия намерена присоединить Приднестровье, чтобы затем напасть на Одессу. Заявление парламентария размещено на сайте Блока Петра Порошенко.
По словам народного депутата, доказательством служит российский триколор, который в Тирасполе объявили вторым государственным флагом.
Также спикер попыталась доказать, что Россия спонсирует институты Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
«Всем понятно, что нет никаких государственных институтов ПМР, а есть марионеточное руководство сепаратистской непризнанной территории», — заявила политик.
Фриз отметила, что такое развитие ситуации на границе Украины требует от последней решительных действий.
Оставить комментарий
Последние новости
-
ФБА "Экономика сегодня"
-
Lenta.ru
-
Rambler News Service