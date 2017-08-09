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Украинское СМИ опубликовало «убийственный» компромат на Саакашвили
Украинское СМИ опубликовало компромат на Саакашвили, связанный с рэкетом, убийством, подавлением инакомыслия и захватом бизнеса. Украинское издание Обозреватель обратилось к бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили в открытом письме, где опубликовало материалы уголовных дел из Грузии, связанные с убийством Сандро Гиргвлиани, растрате государственных средств и захвате оппозиционной телекомпании Имеди. Упомянутые украинским СМИ преступления происходили в период правления Саакашвили в Грузии. Издание опубликовало материалы в ответ на обвинение бывшего одесского губернатора, в котором тот заявил, что Обозреватель курируется некоей группой Кононенко-Грановского. Издание также опубликовало комментарий грузинской прокуратуры относительно дела об убийстве Сандро Гиргвлиани. Согласно нему, бывший тогда президентом Грузии Саакашвили пообещал убийцам помилование еще до вынесения приговора суда. Гиргвлиани был сотрудником крупного банка в Грузии, в 2006 году у него произошел конфликт с высшими лицами МВД страны, после которого тело банкира со следами насильственной смерти обнаружили в пригороде Тбилиси. Оказалось, что это детище Кахи Бендукидзе было ширмой, за которой творились рекет, отжим бизнеса, репрессии по отношению к политическим оппонентам, коррупция и полицейский произвол, убийства. В этой ситуации сохранять симпатии к вашей персоне могут только люди, не владеющие подробной информацией о методах правления Саакашвили, — говорится в материале украинского СМИ. Напомним, в Государственной миграционной службе Украины сообщили, что 26 июля Саакашвили лишили гражданства Украины. Грузинского паспорта экс-президент был лишен в конце 2015 года.
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