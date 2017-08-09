"Огонь и ярость": западные СМИ обсуждают вероятность войны с КНДР



Угрозами в адрес Северной Кореи Дональд Трамп , пообещавший Пхеньяну " огонь и ярость" , увеличивает риск возможного военного конфликта. К такому выводу приходят американские СМИ.

" Самая серьезная угроза, связанная с КНДР, исходит не от ракеты с ядерной боеголовкой, способной поразить материковую часть США, а из Вашингтона, который по неосторожности может спровоцировать ядерную войну на Корейском полуострове" , — цитирует Politico Сигфрида Хекера, эксперта по ядерной энергетике, не раз бывавшего в КНДР.



" Конфликт на Корейском полуострове в результате превентивных военных мер США повлечет за собой разрушительные последствия для Вашингтона и его союзников в этом регионе" , — утверждает автор.





Он отмечает, что даже если Пхеньян не сможет использовать ядерное оружие, обычными ракетами он атакует сотни тысяч военных и гражданских американцев, которые сейчас находятся в Южной Корее и США.



Сразу после угроз Трампа спикер Стратегических сил Корейской народной армии заявил о готовности КНДР нанести удар ракетами средней и большой дальности по американскому острову Гуам, на котором, в частности, находится военная база ВВС США Андерсон.





Жители острова рассказали ABC News о страхе оказаться потенциальной целью для северокорейских ракет. Некоторые даже думают о переезде.

" Я немного волнуюсь. Немного в панике. Это что, правда случится? " , — делится опасениями 37-летний водитель автобусы Сесил Чуград. — Если бы это коснулось только меня, я бы не переживал, но я волнуюсь за сына. Мне хочется уехать отсюда".



Многие пользователи соцсетей после заявления Трампа об " огне и ярости" пришли к выводу, что американский президент прибегает к той же риторике, что и Ким Чен Ын.



" Настала пора сыграть в игру " кто это сказал — Дональд Трамп или Ким Чен Ын? " , — пишет Келли О' Гара.

