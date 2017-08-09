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"Огонь и ярость": западные СМИ обсуждают вероятность войны с КНДР
Фото: AP Photo / Korea News Service
Угрозами в адрес Северной Кореи Дональд Трамп, пообещавший Пхеньяну " огонь и ярость" , увеличивает риск возможного военного конфликта. К такому выводу приходят американские СМИ.
" Самая серьезная угроза, связанная с КНДР, исходит не от ракеты с ядерной боеголовкой, способной поразить материковую часть США, а из Вашингтона, который по неосторожности может спровоцировать ядерную войну на Корейском полуострове" , — цитирует Politico Сигфрида Хекера, эксперта по ядерной энергетике, не раз бывавшего в КНДР.
Об опасности " второй Корейской войны" также пишет The National Interest.
" Конфликт на Корейском полуострове в результате превентивных военных мер США повлечет за собой разрушительные последствия для Вашингтона и его союзников в этом регионе" , — утверждает автор.
Он отмечает, что даже если Пхеньян не сможет использовать ядерное оружие, обычными ракетами он атакует сотни тысяч военных и гражданских американцев, которые сейчас находятся в Южной Корее и США.
Сразу после угроз Трампа спикер Стратегических сил Корейской народной армии заявил о готовности КНДР нанести удар ракетами средней и большой дальности по американскому острову Гуам, на котором, в частности, находится военная база ВВС США Андерсон.
Жители острова рассказали ABC News о страхе оказаться потенциальной целью для северокорейских ракет. Некоторые даже думают о переезде.
" Я немного волнуюсь. Немного в панике. Это что, правда случится? " , — делится опасениями 37-летний водитель автобусы Сесил Чуград. — Если бы это коснулось только меня, я бы не переживал, но я волнуюсь за сына. Мне хочется уехать отсюда".
Многие пользователи соцсетей после заявления Трампа об " огне и ярости" пришли к выводу, что американский президент прибегает к той же риторике, что и Ким Чен Ын.
" Похоже, Трамп только что ретвитнул Ким Чен Ына" , — пишет edyson22.
" Настала пора сыграть в игру " кто это сказал — Дональд Трамп или Ким Чен Ын? " , — пишет Келли О' Гара.
Во вторник The Washington Post сообщила со ссылкой на американскую разведку о том, что корейцы разработали ядерную боеголовку, подходящую под их ракеты. Таким образом, Пхеньян достиг ключевого этапа на пути к полноценной ядерной державе, отмечает издание.
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