Боевиков «Азова» связали с фанатскими группировками

В драке фанатов с полицией на матче между полтавской «Ворсклой» и киевским «Динамо» принимали участие боевики «Азова». Об этом сообщает Life.

Несколько десятков фанатов ворвалась на стадион без билетов, проигнорировав билетеров и начав потасовку с сотрудниками МВД . Во время драки болельщики «Динамо» скандировали: «Родичи! Родичи!» (фанатская группировка команды).

Как отмечает Depo.ua, у украинских правоохранителей «нет особой заинтересованности» в том, чтобы наказывать вышедших из-под контроля фанатов, потому что «в рядах ультрас киевлян есть представители полка „Азов“, который относится к системе МВД».

Life обратил внимание на члена «Родичей» по кличке Маляр. Издание отмечает, что он «активно участвовал в нападении на чернокожих во время матча „Динамо“ и „Челси“, „вел киевских ультрас во время вылазки в Полтаве и активно наскакивал там на охрану стадиона“.

Маляр, по данным Life, в 2014 году воевал вместе с его соратниками из „Родичей“ в рядах „Азова“ в ДНР. На его руках видны многочисленные татуировки-свастики. Издание отмечает, что фанаты вступают в „Азов“ с мотивировкой „защищать Украину от низших форм жизни“.

Батальон „Азов“ был сформирован из добровольцев в мае 2014 года в Мариуполе в качестве батальона Патрульной службы милиции особого назначения. В сентябре 2014-го подразделение было развернуто в полк, в ноябре 2014 года — переведено в состав Национальной гвардии Украины. Часть участников полка открыто поддерживают нацистские, расистские и антисемитские взгляды.