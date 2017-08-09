Главные события у вас в почте
Полиция Южной Каролины официально запретила стрелять в "Снежного человека"
В штате Южная Каролина, США полиция официально запретила стрелять в «Снежного человека», передает FOX News. Обращение к жителям штата было выпущено после того, как стало известно об очередном «инциденте» появления «Снежного человека» в графстве Макдауэлл.
Отметим, что сообщения о встрече с существом поступают из графства регулярно, включая опубликованное в 2015 году видео.
Полиция заявила, что у нее нет достаточных оснований полагать, что «Снежный человек» существует, однако запретила жителям штата стрелять в существо, так как это может быть всего лишь дружелюбный человек в костюме гориллы.
Безумный мир Видео В мире Главное Еще 1 тег
Оставить комментарий