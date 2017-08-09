Дочь Барака Обамы не смогла самостоятельно уехать с музыкального фестиваля



Старшая дочь Барака Обамы не смогла самостоятельно покинуть музыкальный фестиваль в Чикаго. В распоряжении СМИ появились видеокадры, где Малию Обаму вывозят с мероприятия на гольф-каре.

На видео можно наблюдать, что Малия сидит, прижав руки к груди и опустив голову, не демонстрируя большого энтузиазма и жизнерадостности. При этом ранее публиковалось видео, на котором Малия Обама прыгает, активно общается с подругой и катается по земле.



Неизвестно, сколько времени прошло между съемками этих видео, однако они явно сделаны в одну и ту же ночь, поскольку на Малии одна и та же одежда.