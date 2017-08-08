Трамп пригрозил КНДР в стиле Ким Чен Ына

ТАСС Дональд Трамп пригрозил ответить на угрозы северокорейских властей «огнём и яростью, каких мир еще не видел». Заявление президента США передаёт

«Северной Корее не следует более выдвигать угрозы Соединенным Штатам. Они будут встречены огнем и яростью, которой мир никогда не видывал», — заявил Трамп.

Трамп добавил, что угрозы лидера КНДР Ким Чен Ына «выходят за рамки нормы».

8 августа газета Washington Post опубликовала материал со ссылкой на доклад американских разведывательных служб, в котором говорилось, что Пхеньян сумел разработать ядерные боеголовки. В документе отмечается, что данную разработку следует рассматривать как важный шаг на пути КНДР к становлению ядерной державой. По данным спецслужб США, Северная Корея на сегодняшний день обладает 60 ядерными зарядами. 5 августа Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) единогласно проголосовал за ужесточение ограничительных мер по отношению к КНДР. Резолюция 2371 предполагает запрет на экспорт из Северной Кореи некоторых минералов, а также угля, железа, свинца и морепродуктов.

В ночь с 28 на 29 июля военные Северной Кореи провели очередные испытания баллистической ракеты. По данным американской разведки, КНДР запустила межконтинентальную ракету, которая пролетела 700 километров и рухнула в Японском море. В российском оборонном ведомстве заявили, что ракета не представляла опасности для России. Предыдущие ракетные испытания КНДР провели 4 июля.

США неоднократно заявляли о намерениях нанести превентивный удар по военной инфраструктуре Северной Кореи. Пхеньян обещал в ответ на «военные провокации США превратить в пыль» американские базы в Южной Корее и Японии.