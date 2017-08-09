Украина обвинила Россию в «засылке» в страну воров в законе

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что за последние семь месяцев из России в страну приехали 29 воров в законе. Об этом сообщается на официальном сайте украинского МВД.

По словам Князева, в международном аэропорту Борисполь задержали одного из криминальных авторитетов, который дал показания, что «Кремль целенаправленно направляет преступные элементы на Украину».

Глава Нацполиции отметил, что речь идет о воре в законе по кличке Пецо. «Мы получили четкий ответ — им [представителям криминального мира] дана команда дестабилизировать криминогенную ситуацию в нашем государстве», — подчеркнул он.

Под кличкой Пецо известен Резо Бухникашвили , которого недавно освободили из тюрьмы. В июле 2015 года Бухникашвили приговорили к 22 годам колонии строгого режима за бандитизм, нападение на полицейского, разбой и незаконный оборот оружия. Он должен был находиться под стражей до 2035 года, но его освободили из колонии 15 июня по состоянию здоровья.