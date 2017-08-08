

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что за семь месяцев с начала этого года Россия якобы отправила на Украину 29 " воров в законе". Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

" Глава полиции сообщил, что за последние семь месяцев Россия в нашу страну сослали 29 " воров в законе". Сергей Князев напомнил случай, когда в международном аэропорту " Борисполь" задержали одного из криминальных авторитетов, который дал показания, что Кремль целенаправленно направляет преступные элементы в Украине" , — говорится в сообщении ведомства.



По словам Князева, после допроса задержанного в " Борисполе" , а затем выдворения из страны " вора в законе" по кличке " Пецо" украинские власти поняли, что " им (" ворам в законе". — " Газета.Ru") дана команда дестабилизировать криминогенную ситуацию" на Украине.