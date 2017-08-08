В Донбассе два силовика погибли при обстреле ополченцев из-за взрыва орудия

Двое украинских военных погибли и пять были ранены в Донбассе после того, как в ходе обстрела позиций ополчения одно из орудий силовиков " вышло из строя и разорвалось" , сообщил пресс-центр военной операции силовиков во вторник вечером в Facebook.



" Около 4.00 незаконные вооруженные формирования начали обстрелы украинских укреплений неподалеку от Марьинки. В ответ силы АТО накрыли противника плотным огнем. В ходе этого противостояния одно из наших вооружений вышло из строя и разорвалось. В результате этого трагического инцидента двое украинских военных погибли, пять — получили ранения. По этому факту работают органы правопорядка" , — говорится в сообщении пресс-центра.



В целом за последние сутки по данным пресс-центра, были незначительные огневые противостояния, однако спокойно в Донбассе не было.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.



Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.