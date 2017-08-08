Грузия осудила визит Путина в Абхазию

Министерство иностранных дел осуждает «визит» президента России в оккупированный Абхазский регион», — заявили в МИД Грузии.

В МИД Грузии назвали визит продолжением «целенаправленной политики Москвы против Грузии». В ведомстве попросили международное сообщество дать оценку визиту президента России в Абхазию и повлиять на Москву с целью выполнения российскими властями международных обязательств.

8 августа, в 9-ю годовщину начала «пятидневной войны», Владимир Путин посетил Абхазию с официальным визитом. Президент России провёл встречу с главой республики Раулем Хаджимбой. На встрече Путин заявил, что Россия продолжит выступать гарантом безопасности и суверенитета Абхазии.

8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли из установок «Град» территорию Южной Осетии, после чего в наступление пошла армия Грузии. Часть столицы республики Цхинвала была разрушена. Россия ввела в республику свои вооружённые силы и в течение пяти дней вытеснила с территории Южной Осетии грузинских военнослужащих. Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В ответ Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.