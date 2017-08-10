В Турции задержан россиянин

В Турции сотрудники управления по борьбе с терроризмом задержали россиянина, планировавшего атаковать американский самолет. Об этом сообщает Hurriyet.

Правоохранители заявили, что он был членом террористической организации. По данным издания, гражданин России по имени Ренат Бакиев был задержан при попытке попасть в Сирию из Турции.

По версии правоохранителей, мужчина планировал устроить атаку на авиабазе «Инджирлик», используемой ВВС США и ВВС Турции. Пока он изучал авиабазу, за ним следила полиция. Для преступления он якобы собирался применить беспилотник.

Во время допроса, по информации газеты, Бакиев признался, что является членом террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Он рассказал, что «пытался совершить нечто во имя джихада в Сирии некоторое время назад, но потерпел неудачу». Также он якобы признал, что планировал совершить преступление на авиабазе от имени ИГ.

В четверг, 10 августа, дело Бакиева рассмотрит турецкий суд. До этого его допрашивали в течение 13 дней.