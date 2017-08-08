Польша ответила Украине и Литве на критику из-за паспорта

В польском МВД заявили, что пока не принято никаких решений относительно дизайна нового паспорта. Соответствующий комментарий ведомства пришел в ответ на запрос ТАСС во вторник, 8 августа.

«Информируем, что окончательное решение о том, какие сюжеты будут использованы в новом паспорте, будет принято в сентябре», — сказали в министерстве.

Там подчеркнули, что текущее обсуждение носит консультативный характер. «Среди представленных вариантов — личности, события, места и символы, связанные с восстановлением Польшей независимости в 1918 году», — информировали в МВД.

В понедельник в МИД Украины послу Польши Яну Пекло вручили ноту протеста в связи с намерениями польской стороны разместить на страницах паспорта «изображение часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковское кладбище» во Львове. Киев охарактеризовал такие планы как недружественные.

С критикой на Варшаву обрушился и литовский МИД. Претензии ведомства касаются Острой Брамы (Святые ворота); эта достопримечательность Вильнюса также может оказаться в польских документах.

Польша объявила о планах в 2018 году изменить дизайн паспорта по случаю 100-летия независимости. Для этого были выбраны 13 символов, теперь пользователи интернета должны выбрать шесть из них (на страницах разместятся разные образы). Голосование проходит здесь, продлится оно до 10 сентября. Острая Брама сейчас на втором месте. Кроме этих шести символов, как пишет «Политнавигатор», есть еще 13 изображений, включая часовню-ротонду, — и их уже утвердили. Всего в паспорте 19 страниц.