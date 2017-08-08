Дональд Трамп назвал крупнейшую проблему США

Крупнейшая проблема США — массовое употребление лекарственных препаратов в качестве наркотических веществ. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп . Об этом глава государства написал в своём аккаунте в Twitter

«Сегодня в 15:00 я проведу большое совещание по поводу кризиса опиоидов — крупнейшей проблемы нашей страны», — написал Трамп.

Опиоиды — медикаменты, которые применяются во врачебной практике как сильнодействующие обезболивающие. Эксперты сравнивают эффект от препаратов с употреблением опиума. Более двух миллионов американцев употребляют опиоиды в качестве наркотиков на законных основаниях. В Белом доме уже заявляли о возможном введении в стране режима чрезвычайного положения в связи с этой проблемой.