Зигмар Габриэль: «Мы не будем подчиняться США»

Новый закон США о санкциях против России может негативно сказаться на европейских предприятиях, заявил в интервью Westfälische Zeitung глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль . Это, по словам дипломата, «не лезет ни в какие рамки». Министр заверил, что в случае необходимости ФРГ не будет подчиняться и настоит на своём решении.

Политик посоветовал другим странам Европы не терять бдительность и «четко понимать свои принципы и позицию».

Кроме того, он заявил, что в условиях современных региональных кризисов ухудшение отношений между Россией и США оценивает, как не сулящее «ничего хорошего». Министр добавил, что санкции подрывают единство Европы и её союз с Америкой: если раньше позиции стран зоны евро и Штатов относительно санкций были схожи, то теперь в зависимости от интересов отдельной страны появляются разногласия. Габриэль порекомендовал Трампу советоваться с европейскими коллегами перед вынесением таких решений.