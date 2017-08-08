Вашингтон готовится к новой «пиар-войне»

США, похоже, решили устроить очередную «маленькую победоносную войну». На этот раз Пентагон рассматривает возможность вмешательства в ситуацию на Филиппинах, где местное правительство вот уже долгое время безуспешно пытается уничтожить исламских боевиков. Зачем это нужно Соединенным Штатам и насколько успешной может оказаться подобная операция?

Министерство обороны США рассматривает возможность операции на Филиппинах против боевиков ИГИЛ *, «угрожающих союзникам Вашингтона в регионе». Хотя официальное объявление еще только ожидается, о таких планах сообщили во вторник телеканалу NBC представители Пентагона. Предполагается, что новая интервенция будет заключаться в нанесении американскими ВВС ударов по позициям боевиков с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Что происходит на Филиппинах

Вооруженные силы Филиппин уже более двух месяцев ведут ожесточенные бои с исламистскими группировками в стране, прежде всего на острове Минданао. После неудачной спецоперации в мае по захвату одного из лидеров террористов Иснилона Хапилона сотни боевиков группировок «Абу Сайяф» и «Мауте» ворвались в город Марави и захватили его.

Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел на острове военное положение на 60 суток, которое затем было продлено до конца года. Войскам удалось довольно быстро освободить большую часть Марави. Однако полностью взять город, а также другие уголки острова филиппинские военные так и не смогли.

Исламистов все больше привлекает Юго-Восточная Азия

Как известно, обе исламистские организации — «Абу Сайяф» и «Мауте» — ранее присягнули на верность ИГИЛ и получают от него активную поддержку. В рядах группировок сражается множество иностранных боевиков, в том числе малайзийцы, индонезийцы, саудовцы, йеменцы и даже чеченцы. Таким образом, правительство Филиппин ведет борьбу не просто с местными повстанцами, а с полноценными ячейками «Исламского государства*».

На фоне поражений ИГИЛ в Ираке и Сирии именно Юго-Восточная Азия может стать одним из новых плацдармов для исламского экстремизма. Множество островов, значительная часть которых необитаемы и покрыты вечнозеленой растительной массой, представляют собой удобную местность для боевиков.

Почему американцы решили вмешаться

Эксперт АСТ-Центра, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов сказал газете ВЗГЛЯД , что последние два месяца американцы уже так помогали Маниле. Несмотря на прежние громкие выпады Дутерте в адрес американских властей, военные инструкторы из США готовили местных военных, а также осуществляли консультационную поддержку филиппинских антитеррористических операций. Кроме того, Вашингтон поставлял Маниле вооружения и даже разведывательные самолеты.

Но теперь американцы осознают, что филиппинцы не сумеют самостоятельно одержать окончательную победу над боевиками. «Видимо, (США — прим. ВЗГЛЯД) оценивали ситуацию, вели переговоры и теперь договорились о масштабе взаимодействия», — подчеркнул Фролов.

Профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин заявил газете ВЗГЛЯД, что сейчас Вашингтону хочется успешно проявить себя во внешней политике, тем более Филиппины для Америки «куда более спокойный вариант, чем Сирия, где пересекаются интересы России, Турции» и других игроков. Он уверен, что США рассчитывают на маленькую победоносную войну, чтобы отвлечь внимание от провалов в Ираке и Сирии. Эксперт также добавил, что на самом деле большую работу по борьбе с боевиками проделали сами филиппинцы, американцы же хотят воспользоваться этим. «Это будет сильный пиар-ход», — указал он.

Операция может оказаться сложнее, чем мнят в Пентагоне

Сами филиппинские военные без помощи США не справляются, заявила газете ВЗГЛЯД профессор кафедры востоковедения МГИМО Лариса Ефимова. «Армия не такая обученная, — подчеркнула она. — В Марави потребуется ювелирная работа. Там осталось мирное население, так что большие бомбежки устраивать невозможно. При этом боевики сражаются до последней капли крови, они остервенелые».

У террористов также остались тренировочные базы в горах и на мелких необитаемых отдаленных островах, где они, помимо всего прочего, занимаются пиратством, рассказала эксперт. Эти огромные водные пространства невозможно проверить, сколько кораблей туда ни запусти, указала она. «Филиппинские военные не в состоянии все это проконтролировать, американцы с удовольствием помогут. Здесь планы с беспилотниками могут быть реализованы», — подчеркнула эксперт.

«Сколько конкретно продлится эта операция? Думаю, не знают даже сами американцы. Явно не один месяц», — заявил Андрей Фролов. С одной стороны, подчеркнул эксперт, им будет чуть попроще, чем в Ираке, поскольку силы безопасности Филиппин все же в большей степени контролируют территорию страны.

«Проблема не вчера возникла, там много сочувствующих боевикам среди местного населения», — объяснил собеседник. Кроме того, по его словам, в Ираке и Сирии все происходит на ограниченном пространстве — в городах, а тут джунгли, сложный рельеф, острова с буйной растительностью, что сильно осложняет поиск и поражение противника.

В то же время Фролов уверен, что в итоге операция завершится успешно. «Очевидно, всю черновую работу на земле будут делать филиппинские военные, а американцы возьмут на себя только содействие с воздуха. У американцев большой опыт использования БПЛА», — напомнил эксперт.

В отличие от Фролова, военный эксперт Антон Лавров считает, что в данный момент принципиальных отличий в операциях против ИГИЛ для американцев не будет.

«Сейчас бои идут в населенных пунктах. Филиппинская армия не имеет эффективных ВВС, и помощь американской авиации была бы весьма кстати. Пентагон здесь вполне может обойтись одной только воздушной операцией, поскольку на земле у них есть союзник, на которого можно положиться», — подчеркнул он.

«Американцы постоянно бомбят населенные пункты в Ираке и Сирии. Это привычное для них дело», — указал он. «Но я не ожидаю такой крупной бомбардировочной кампании, как, скажем, в Ираке. Видимо, речь идет о точечной ликвидации главарей и ударах по конкретным узлам сопротивления. Скорее всего, это будет краткая операция, как в Сомали, Пакистане», — добавил эксперт.