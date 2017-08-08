Финансовый удар по Украине, вирус в Турции и другие события дня

Россияне признались, на что уходит их доход



Россияне рассказали, на что уходит большая часть их зарплаты. Как показал опрос «Рамблер», 40% россиян большую часть денег тратят на продукты.

Российские ж/д войска нанесли финансовый удар по Украине



Россия силами бригады железнодорожных войск с опережением на год закончила важнейший инфраструктурный проект — участок железнодорожной ветки на юг в обход Украины. На строительство потрачены огромные деньги, но на Украине уже сокрушаются, что Россия заработает с помощью этого участка еще больше. А Украина, соответственно, потеряет.

Вирус в Турции: «Ни о чем подобном турагент не предупреждал»



Эпидемии энтеровирусной инфекции Коксаки в Турции нет, есть единичные случаи — с таким заявлением выступило Генконсульство России в Анталье. Ранее в СМИ появилась информация о распространении среди отдыхающих на турецких курортах вируса, который вынуждал туристов прерывать отдых.

Суд приступил к слушаниям по делу Улюкаева



Замоскворецкий суд Москвы во вторник начнет процесс по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Эмилию Хиль

Сергей Удальцов вышел из колонии



РИА Новости

Напомним, Удальцов и Леонид Развозжаев были обвинены в организации массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году — тогда согласованный с властями митинг окончился столкновениями с полицией.

Саакашвили: Глава МИД Украины имеет российское гражданство



Петру Порошенко предложили лишить украинского гражданства министра иностранных дел Украины Павла Климкина . С такой инициативой к украинскому президенту обратился экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Об этом политик написал в своём аккаунте в Facebook.

Питерский позор: " Зенит" вернется на старый стадион



Футбольный клуб «Зенит» на некоторое время может вернуться на свой старый стадион «Петровский» из-за необходимости провести ремонтные работы на новой арене «Санкт-Петербург». Об этом сообщает АБН со ссылкой на правительство города.

Названы самые " денежные" профессии в Москве



РИА Новости

Средний доход москвичей в первой половине 2017 года составил 55 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заработок столичных жителей уменьшился на 5%. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на отчёт Мосгорстата.

Актриса «Сатирикона» покончила с собой в Москве



Сатирикон

В Москве совершила самоубийство актриса театра «Сатирикон» Полина Шанина . Об этом сообщает РЕН ТВ.

" Я принял решение": Малахов о конфликте с " Первым каналом"



Телеведущий Андрей Малахов заявил, что уже принял решение по поводу своей дальнейшей карьеры. Об этом сообщает паблик Super на странице в Facebook.