Саакашвили: Глава МИД Украины имеет российское гражданство

Петру Порошенко предложили лишить украинского гражданства министра иностранных дел Украины Павла Климкина. С такой инициативой к украинскому президенту обратился экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Об этом политик написал в своём аккаунте в Facebook

«Кстати, Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня. Петр Алексеевич (президент Украины Петр Порошенко — прим. Рамблер), вот вам еще один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы попользуетесь его услугами вдоволь», — написал Саакашвили.

26 июля президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, который лишил украинского гражданства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Официальной причиной лишения гражданства стало сокрытие Саакашвили своей судимости. Политик получил украинский паспорт 30 мая 2015 года. В тот же день он был назначен главой Одесской областной государственной администрации. Эту должность Саакашвили занимал до 7 ноября 2016 года. Политик обвинил Порошенко в коррупции и в покровительстве преступным кланам. На Украине Саакашвили основал партию «Движение новых сил». В Грузии политика заочно арестовали по обвинению в растрате 5 миллионов долларов бюджетных средств на личные нужды.

Саакашвили грозит 11 лет лишения свободы по четырём уголовным делам. 4 августа политик въехал по украинскому паспорту на территорию Польши, где принял участие в ряде официальных мероприятий. Грузинские власти направили запрос польским властям с просьбой передать им информацию о местонахождении Саакашвили.