Украинского военного расстреляли за отказ воевать в Донбассе

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что офицер ВСУ в зоне украинской операции в Донбассе застрелил подчиненного, чтобы «пресечь попытку массового дезертирства с передовой». Об этом сообщает «Луганскинформцентр».

По словам Марочко, офицер убил командира одного из отделений. Он отметил, что военнослужащие этого отделения «в полном составе намеревались покинуть передний край обороны, протестуя против действий своих командиров».

«Конфликт разгорелся на взводном опорном пункте, где командир взвода с целью удержать личный состав выстрелил из пулемета в спину бросившему оружие командиру взбунтовавшегося отделения», — рассказал представитель ЛНР.

Затем офицер попытался сбежать, но был задержан военной службой правопорядка ВСУ. Его поймали, когда он якобы пытался ограбить магазин «в состоянии сильного алкогольного опьянения». По данным ополченцев, он выбил дверь, ударил продавщицу и «пытался вынести некое количество алкогольных напитков».

В начале июня военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что украинская армия несет «впечатляющие» небоевые потери. По его словам, речь идет о тысяче убитых и трех тысячах раненых. Матиос отметил, что в понятие «небоевые потери» входят самоубийства, происшествия из-за алкоголя, неосторожного обращения с оружием, неуставных отношений и тому подобного.