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Атака на колонну, идущую в Крым, была организована «Азовом»
Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что нападение на автобусы с жителями Крыма в 2014 году было организовано боевиками националистического объединения «Азов».
Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что нападение на автобусы с жителями Крыма в феврале 2014 года в Черкасской области было организовано боевиками националистического объединения «Азов», позже сформированного в батальон, а еще позже — в полк. Таким образом, впервые с 2014 года официальное лицо Украины назвало участников того нападения.
Кизим сказал об этом в ходе телефонного разговора с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), которые дозвонились до него, представившись неким белорусским чиновником. Пранкеры спрашивали посла, чем именно вызвана нота протеста, которую украинский МИД направил Белоруссии после показа трейлера художественного фильма «Крым» в кинотеатрах Минска.
«Мне не нравится, что показывают " Азов" , который бьет этих, которые едут куда-то там. Дубинками " Азов" бьет каких-то волонтеров. Если фильм пойдет (в прокат), будут большие (проблемы), реакция будет очень негативная, во всяком случае на Украине, на этот фильм», — заявил Игорь Кизим.
Напомним, за несколько дней до государственного переворота на Украине в феврале 2014 года неизвестные радикалы в Черкасской области напали на сторонников Антимайдана — жителей Крыма, которые возвращались на автобусах домой. Были сожжены несколько автобусов, людей избивали дубинками и железными прутьями, несколько человек пропали без вести, были и погибшие, сообщали тогда на пресс-конференции власти Крыма.
Этот эпизод есть в новом художественном фильме Алексея Пиманова «Крым», который выйдет на экраны в сентябре, и это в том числе не понравилось послу Украины в его трейлере. Стоит отметить, что дипломат разоткровенничался во время беседы с пранкерами: он ответил и на вопрос о том, на каком уровне принималось решение о ноте протеста, и заявил, что якобы это был даже не «протест», а «обеспокоенность».
Фильм «Крым» выйдет на большие экраны 28 сентября, он рассказывает об истории любви молодого человека из Севастополя и девушки из Киева во время «крымской весны» 2014 года.
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