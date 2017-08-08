Атака на колонну, идущую в Крым, была организована «Азовом»

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что нападение на автобусы с жителями Крыма в 2014 году было организовано боевиками националистического объединения «Азов».

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что нападение на автобусы с жителями Крыма в феврале 2014 года в Черкасской области было организовано боевиками националистического объединения «Азов», позже сформированного в батальон, а еще позже — в полк. Таким образом, впервые с 2014 года официальное лицо Украины назвало участников того нападения.

. Пранкеры спрашивали посла, чем именно вызвана нота протеста, которую украинский «Мне не нравится, что показывают " Азов" , который бьет этих, которые едут куда-то там. Дубинками " Азов" бьет каких-то волонтеров. Если фильм пойдет (в прокат), будут большие (проблемы), реакция будет очень негативная, во всяком случае на Украине, на этот фильм», — заявил Игорь Кизим. Кизим сказал об этом в ходе телефонного разговора с пранкерами Вованом и Лексусом ( Владимиром Кузнецовым Алексеем Столяровым ), которые дозвонились до него, представившись неким белорусским чиновникомПранкеры спрашивали посла, чем именно вызвана нота протеста, которую украинский МИД направил Белоруссии после показа трейлера художественного фильма «Крым» в кинотеатрах Минска.

Напомним, за несколько дней до государственного переворота на Украине в феврале 2014 года неизвестные радикалы в Черкасской области напали на сторонников Антимайдана — жителей Крыма, которые возвращались на автобусах домой. Были сожжены несколько автобусов, людей избивали дубинками и железными прутьями, несколько человек пропали без вести, были и погибшие, сообщали тогда на пресс-конференции власти Крыма.

Этот эпизод есть в новом художественном фильме Алексея Пиманова «Крым», который выйдет на экраны в сентябре, и это в том числе не понравилось послу Украины в его трейлере. Стоит отметить, что дипломат разоткровенничался во время беседы с пранкерами: он ответил и на вопрос о том, на каком уровне принималось решение о ноте протеста, и заявил, что якобы это был даже не «протест», а «обеспокоенность».

Фильм «Крым» выйдет на большие экраны 28 сентября, он рассказывает об истории любви молодого человека из Севастополя и девушки из Киева во время «крымской весны» 2014 года.