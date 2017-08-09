Украинцы предпочли Россию Европе

Граждане Украины, вопреки призывам властей, предпочитают работать в России, а не в Европе. Об этом, как сообщает Life, свидетельствуют данные МВД РФ

В российской полиции заявили, что каждый четвертый иностранец, который официально находится в России, — гражданин Украины. В качестве целей своих поездок украинцы чаще всего указывают рабочие и частные визиты. По разным данным, в России трудятся до шести миллионов граждан этой страны.

Кроме того, в 2016 году украинские мигранты прислали домой из России около миллиарда долларов.

По данным МВД, все больше украинцев также получают российское гражданство. Около 1,2 миллиона граждан Украины, переехавших в Россию после 2014 года, намерены получить российские паспорта.

Также украинцы активно вывозят из России автомобили, потому что позволить себе машины с рынка европейских стран они не могут. Большинство подержанных автомобилей, ввезенных в 2016 году на Украину, имеют российское происхождение, отмечает Life.