В ДНР сообщили о начале «Правым сектором» операции против бойцов ВСУ



Боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» объявили о начале «операции возмездия» в отношении командования и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 8 августа, заявил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин , передает Донецкое агентство новостей.

«По имеющейся у нас информации, главари данной организации после вчерашнего обстрела объявили сбор своих группировок для совершения акта возмездия командованию и военнослужащим ВСУ», — сказал Басурин. Он добавил, что в связи с этим все подразделения ВСУ на Мариупольском направлении приведены в боевую готовность.