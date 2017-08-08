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В ДНР сообщили о начале «Правым сектором» операции против бойцов ВСУ
Фото: Олег Куцкий / «Коммерсантъ»
Боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» объявили о начале «операции возмездия» в отношении командования и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 8 августа, заявил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.
«По имеющейся у нас информации, главари данной организации после вчерашнего обстрела объявили сбор своих группировок для совершения акта возмездия командованию и военнослужащим ВСУ», — сказал Басурин. Он добавил, что в связи с этим все подразделения ВСУ на Мариупольском направлении приведены в боевую готовность.
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