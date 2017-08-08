Украину захлестнула волна смертей участников АТО

Участники украинской операции в Донбассе массово совершают самоубийства из-за того, что «не видят себя в мирной жизни». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Так, во Львовской области покончил с собой «герой АТО», инструктор четвертой роты «Сечь», 36-ти летний Богдан Богданович, который активно призывал своих бойцов «убивать москалей». Как отмечает «МК», объяснить его решение не могут даже его «побратимы».

Командир батальона «Сечь» Александр Писаренко связал суицид с посттравматическим синдромом. Он напомнил, что Богданович «и в Ираке был, стоял у истоков батальона «Сечь», учил людей, прошел Пески, Авдеевку».

В конце июля в Херсоне ветеран АТО свел счеты с жизнью после исповеди в церкви. В Полтаве обсуждают странную смерть капитана ВСУ, который был убит тремя выстрелами в затылок. При этом его смерть квалифицировали «как акт добровольного ухода из жизни». Народный депутат Сергей Каплин предположил, что капитан «видел, как вывозили оружие для продажи».

В июне глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что около 500 украинцев, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, покончили с собой. Министр отметил со ссылкой на международную статистику, что 90-95 процентов участников боевых действий впоследствии имеют связанные с нервной системой и социальные проблемы, а около трети - посттравматический синдром, результатом которого нередко бывают самоубийства.