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СМИ: США планируют начать военную операцию на Филиппинах
Фото: Jorge Silva / REUTERS
В ближайшие сутки Вашингтон может объявить о начале военной операции на Филиппинах. Об этом сообщил телеканал NBC. По данным СМИ, американские ВВС будут наносить удары по позициям боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "ИГИЛ"). Вооруженные силы собираются активно использовать беспилотники.
Пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэвис заявил, что Соединенные Штаты уже 15 лет оказывают островному государству поддержку в борьбе с террористами. В частности, с Манилой делятся разведданными.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон предоставил Филиппинам несколько самолетов для проведения операции против боевиков, занявших город Марави на острове Минданао.
Как отмечает РИА Новости, правительственные войска сумели практически полностью вернуть контроль над городом, однако ликвидировать всех террористов пока не удается.
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