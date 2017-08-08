Трамп назвал лживым заявление сенатора Блюменталя о службе во Вьетнаме

Во лжи по поводу службы во Вьетнаме сенатора штата Коннектикут Ричарда Блюменталя обвинил американский президент Дональд Трамп . Об этом стало известно из опубликованного сообщения на официальной странице президента в Twitter.

Примечательно, что Трамп, обвинив американского сенатора, предложил тому отправиться во Вьетнам на некоторое время в рамках длительного отпуска.

Таким образом, по словам президента США, сенатору Блюменталю необходимо отправиться в отпуск на территорию Вьетнама для того, чтобы иметь основания говорить о своем пребывании на территории страны.

Напомним, что ранее Дональд Трамп рассказал о собственной деятельности во время вынужденного «рабочего отпуска».