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Трамп назвал лживым заявление сенатора Блюменталя о службе во Вьетнаме
Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia
Во лжи по поводу службы во Вьетнаме сенатора штата Коннектикут Ричарда Блюменталя обвинил американский президент Дональд Трамп. Об этом стало известно из опубликованного сообщения на официальной странице президента в Twitter.
Примечательно, что Трамп, обвинив американского сенатора, предложил тому отправиться во Вьетнам на некоторое время в рамках длительного отпуска.
Таким образом, по словам президента США, сенатору Блюменталю необходимо отправиться в отпуск на территорию Вьетнама для того, чтобы иметь основания говорить о своем пребывании на территории страны.
Напомним, что ранее Дональд Трамп рассказал о собственной деятельности во время вынужденного «рабочего отпуска».
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