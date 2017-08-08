Украину возмутил новый дизайн польского паспорта

Министерство иностранных дел Украины вручило послу Польши ноту протеста в связи с намерением Варшавы разместить на страницах нового паспорта изображение часовни-ротонды, расположенной на территории Лычаковского кладбища в городе Львов.

"Украина рассматривает такие намерения как недружественный шаг, негативно влияющий на развитие отношений двух стран", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства

Как отмечает РИА Новости , на Лычаковском кладбище были похоронены поляки, принимавшие участие в боевых действиях против Западно-Украинской народной республики в 1918 - 1920 годах.

Часовня, ставшая камнем преткновения между Киевом и Варшавой, является частью "Мемориала орлят".