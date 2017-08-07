Украинские силовики не пропустили наблюдателей ОБСЕ в Счастье



Украинские военные отказались убрать мины в районе мостового перехода через Северский Донец у города Счастье, тем самым не пустив представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в населенный пункт, заявил заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг . Он подчеркнул, что мост через Северский Донец у города Счастье рассматривается как один из возможных пунктов перехода гражданских лиц на линии разграничения сторон, передает ЛуганскИнформЦентр.

«Этот мост – одна из возможностей, которая может быть использована гражданскими лицами для перехода», – сказал представитель ОБСЕ. «Украинские вооруженные силы в данном случае не убрали мины и СЦКК [Совместному центру по контролю и координации режима прекращения огня] не удалось скоординировать эти действия и каким-то образом воздействовать на украинскую сторону», – сказал заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине. Напомним, в конце мая очередное согласованное разведение сил в районе Станицы Луганской сорвали украинские силовики. В начале марта отвод вооружений в этом месте также не произошел.