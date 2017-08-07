Украина выразила протест из-за планов Польши добавить в паспорт изображение часовни во Львове

МИД Украины вручил ноту протеста послу Польшу в связи с намерениями разместить в новом паспорте изображение часовни-ротонды, расположенной в украинском городе Львов.

Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Послу Республики Польша на Украине Яну Пекло была вручена нота, в которой выражается решительный протест относительно намерений Министерства внутренних дел и администрации Польши разместить на страницах нового паспорта Польши изображение часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковское кладбище в городе Львов», — говорится в сообщении.

По данным украинского ведомства, такие действия оказывают негативное влияние на отношения между странами.