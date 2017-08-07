Главные события понедельника

Туристы из Украины пожаловались на правила отдыха в Крыму



Украинские туристы пожаловались на «отсутствие свободы» в Крыму. Как сообщает «Экономика сегодня», в частности, многие из них заявили о «невозможности присесть в парке с бутылкой пива».



Опубликована полная видеозапись отдыха Путина



Полная версия видеозаписи о путешествии президента России Владимира Путина по Южной Сибири 1-3 августа опубликована на сайте Кремля в понедельник в связи с большим интересом к событию.



Стало известно о планах террористов столкнуть «Сапсаны»





Задержанные ФСБ в июле уроженцы Средней Азии планировали устроить железнодорожную катастрофу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 47News.

Киев пытается " утилизировать" боевиков " Правого сектора"





ВСУ открыли залповый огонь по позициям " Правого сектора" * на мариупольском направлении, заявили в ДНР. Политолог Александр Казаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что, скорее всего, этот обстрел не был случайным.

Переписка финской полиции о визите Путина попала к посторонним



Жительница города Оулу на северо-западе Финляндии получила предназначенное для внутреннего пользования полиции электронное письмо с информацией о визите президента РФ Владимира Путина.



Порошенко сломал жизнь упавшему перед ним солдату

Часовой почетного президентского полка Александр Сикало, который три года назад упал в обморок перед Петром Порошенко во время инаугурации, страдает от тяжелых болезней. Об этом сообщает украинское издание «Вести».



У Серебренникова забрали загранпаспорт



Режиссер, худрук театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников заявил, что российские правоохранители изъяли у него загранпаспорт. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.



Железную дорогу в обход Украины ввели в строй



Проложенная на юге России железная дорога в обход территории Украины введена в строй, сообщил информированный источник.

" Иванушки" не пришли на похороны к Олегу Яковлеву



Участники прославленного коллектива не пришли на кладбище. Мол, узнали о траурных мероприятиях слишком поздно.

