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Главные события понедельника
Туристы из Украины пожаловались на правила отдыха в Крыму
Украинские туристы пожаловались на «отсутствие свободы» в Крыму. Как сообщает «Экономика сегодня», в частности, многие из них заявили о «невозможности присесть в парке с бутылкой пива».
Опубликована полная видеозапись отдыха Путина
Полная версия видеозаписи о путешествии президента России Владимира Путина по Южной Сибири 1-3 августа опубликована на сайте Кремля в понедельник в связи с большим интересом к событию.
Стало известно о планах террористов столкнуть «Сапсаны»
Задержанные ФСБ в июле уроженцы Средней Азии планировали устроить железнодорожную катастрофу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 47News.
Киев пытается " утилизировать" боевиков " Правого сектора"
ВСУ открыли залповый огонь по позициям " Правого сектора" * на мариупольском направлении, заявили в ДНР. Политолог Александр Казаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что, скорее всего, этот обстрел не был случайным.
Переписка финской полиции о визите Путина попала к посторонним
Жительница города Оулу на северо-западе Финляндии получила предназначенное для внутреннего пользования полиции электронное письмо с информацией о визите президента РФ Владимира Путина.
Порошенко сломал жизнь упавшему перед ним солдату
Часовой почетного президентского полка Александр Сикало, который три года назад упал в обморок перед Петром Порошенко во время инаугурации, страдает от тяжелых болезней. Об этом сообщает украинское издание «Вести».
У Серебренникова забрали загранпаспорт
Режиссер, худрук театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников заявил, что российские правоохранители изъяли у него загранпаспорт. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Железную дорогу в обход Украины ввели в строй
Проложенная на юге России железная дорога в обход территории Украины введена в строй, сообщил информированный источник.
" Иванушки" не пришли на похороны к Олегу Яковлеву
Участники прославленного коллектива не пришли на кладбище. Мол, узнали о траурных мероприятиях слишком поздно.
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