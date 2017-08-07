Эксперт рассказал, чем грозит перенос переговоров по транзиту газа через Украину

Евросоюз намерен перенести переговоры, посвященные транзиту газа через Украину, которые были запланированы на август. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал сайту телеканала «Звезда» , какие последствия могут наступить в связи с этим решением ЕС и какую роль в процессе играет украинский «Нафтогаз»

«Здесь в первую очередь вопрос инвестиций, насколько "Нафтогаз" готов инвестировать при различных сценариях развития ситуации с транзитом. С одной стороны "Нафтогаз" видит риски того, что после 2019 года может быть введен в строй газопровод "Северный поток – 2", что резко снизит объемы прокачки газа через территорию Украины. С другой стороны, заявление министра энергетики Украины говорит о том, что он не верит, что "Северный поток – 2" из-за введенных США санкций будет построен», – рассказал Пикин.

Тем не менее, по мнению эксперта, даже глава энергетического ведомства Украины признает неудовлетворительное техническое состояние газотранспортной системы страны и призывает к ее модернизации, поскольку в ином случае существует риск снижения транзита даже без участи «Северного потока – 2».