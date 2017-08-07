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Эксперт рассказал, чем грозит перенос переговоров по транзиту газа через Украину

Эксперт объяснил, чем грозит перенос переговоров по транзиту газа через Украину
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Евросоюз намерен перенести переговоры, посвященные транзиту газа через Украину, которые были запланированы на август. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал сайту телеканала «Звезда», какие последствия могут наступить в связи с этим решением ЕС и какую роль в процессе играет украинский «Нафтогаз».
«Здесь  в первую очередь вопрос инвестиций, насколько "Нафтогаз" готов инвестировать при различных сценариях развития ситуации с транзитом. С одной стороны "Нафтогаз" видит риски того, что после 2019 года может быть введен в строй газопровод "Северный поток – 2", что резко снизит объемы прокачки газа через территорию Украины. С другой стороны, заявление министра энергетики Украины говорит о том, что он не верит, что "Северный поток – 2" из-за введенных США санкций будет построен», – рассказал Пикин.
Тем не менее, по мнению эксперта, даже глава энергетического ведомства Украины признает неудовлетворительное техническое состояние газотранспортной системы страны и призывает к ее модернизации, поскольку в ином случае существует риск снижения транзита даже без участи «Северного потока – 2».
«Соответственно, он говорит, что если не инвестировать сегодня в модернизацию ГТС Украины, то после 2019 года рост транзита будет под большим вопросом чисто по техническим мероприятиям, которые могут быть реализованы. Наше Минэнерго также говорит о том, что риски проблемного транзита из-за технического состояния ГТС Украины с каждым годом усиливаются», – заключил директор Фонда энергетического развития.
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