Польша подтвердила получение запроса Грузии по Саакашвили

Главная прокуратура Грузии направила в Польшу запрос «в связи с вопросом Михаила Саакашвили » и получила от Варшавы подтверждение получения документов. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Тбилиси.

4 августа Тбилиси через Интерпол обратился к Варшаве после сообщений в СМИ о том, что разыскиваемый на родине бывший грузинский президент находится на территории Польши. «В тот же день варшавское бюро Интерпола подтвердило получение запроса», — заявили в главной прокуратуре.

Саакашвили прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания. Служба безопасности Украины и погранслужба на границе с Польшей объявили план перехвата из-за предположения, что Саакашвили может попытаться вернуться на украинскую территорию.

7 августа Саакашвили показал журналистам украинский паспорт, с помощью которого он приехал в Польшу. В июле президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства из-за предоставления ложной информации в официальных документах, аннулировав его паспорт.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 годы. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он объявлен во внутригосударственный розыск.