Китай отверг предложения Южной Кореи по налаживанию отношений

ТОКИО, 7 авг — РИА Новости Иван Захарченко . Глава МИД КНДР Ли Ён Хо встретился в Маниле с южнокорейской коллегой Кан Гён Хва и отверг предложения Сеула по налаживанию отношений двух стран, передает в понедельник агентство Рёнхап.

По данным агентства, встреча министров двух корейских государств состоялась в рамках региональных министерских встречах стран-участниц Восточноазиатского саммита и сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

"Южной стороне не хватает искренности", — приводит южнокорейское агентство слова Ли Ен Хо.

Так он прокомментировал призыв Кан Гён Хва положительно ответить на инициативы президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.